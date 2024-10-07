Pamukkale'deki Silahlı Saldırı Davasında Cezalar Verildi

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde markete düzenlenen silahlı saldırıda kasada duran Merve Acar'ın öldürülmesi, markete sığınan 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin davada 7 sanığa çeşitli sürelerde hapis cezaları verildi.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Yusuf Söylemez (26), Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21), önceki duruşmada tahliye edilen ancak başka bir suçtan tutuklu bulunan Tolga G. (18) hazır bulundu. Sanık Buse K. ise cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkemede son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Söylemez'e "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl, diğer sanıklar Emircan U, Muhammet S, Furkan A, Buse K ve İsmail B'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıl, Tolga G'ye de "basit yaralama" suçundan 9 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıkların son duruşmada pişman olduklarını söylemelerinin yetersiz olduğu, ilk duruşmadan bu yana pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle cezalarında indirim uygulanmasına yer olmadığı kanaatine vardı.

Bazı sanıkların daha önce hükmün açıklanması geri bırakılan cezalarının infazı için de suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Davanın geçmişi

Pamukkale ilçesinde 20 Ağustos 2023'te Yusuf Söylemez, tartıştığı kuzeni H.S'yi kovalamış, H.S'nin sığındığı markete giren Söylemez ve yanındakilerin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu kasada duran Merve Acar (28) hayatını kaybetmiş, H.S yaralanmıştı.