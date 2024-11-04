Pamukova\'da Eş Zamanlı Denetimler

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde polis ekipleri, kritik noktalarda eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güven ortamını sağlamak için asayiş ve trafik denetimlerini sürdürüyor.

İlçenin kritik noktalarında eş zamanlı uygulama yapan ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 210 kişiyi sorguladı.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde ise 101 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 5 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan son bir ayda binlerce kişinin sorgulandığı asayiş denetimlerinde, 5 kişiye "uyuşturucu", 5 kişiye "silah ve kesici alet bulundurma" suçlarından işlem yapıldı.