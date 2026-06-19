Pamukova\'da Kundaklama Olayı: 3 Şüpheli Tutuklandı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde iş yerinin kundaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

17 Haziran'da saat 03.50 sıralarında Pamukova ilçesinde meydana gelen iş yeri kundaklama olayına ilişkin Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda kundaklamayı G.S. (29), O.S. (20) ve A.Y.'nin (18) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelilerin Pamukova'daki adreslerinde 19 Haziran'da yapılan aramalarda, kundaklama olayında kullanıldığı değerlendirilen motosiklet, kask ve şapka ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında ayrıca G.S.'nin, 12 Haziran'da İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen bir araç kundaklama olayının da şüphelisi olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.