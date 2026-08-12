Tır Bariyere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hafriyat yüklü tır bariyere çarptı; 1 kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hafriyat yüklü tırın bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde ilerleyen T.A'nın (21) kullandığı 54 BB 609 çekici plakalı tır, Hayrettin Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle T.A. ve yanındaki yolcu S.Y. (26) araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan S.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü T.A, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.Y'nin cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Öte yandan güzergahta kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
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