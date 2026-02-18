Pamukova\'da Trafik Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, yoldan karşıya geçerken otomobilin çarptığı Ravza Ekşi (26) hayatını kaybetti, annesi S.E. ise yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, D-650 kara yolunun Pamukova mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Adapazarı yönüne giden 54 AOF 424 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmek isteyen Ravza Ekşi ile annesi S.E.'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Ravza Ekşi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan annesi S.E. ise sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Otomobilin sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.