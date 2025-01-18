Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.
Pamukova'dan İznik yönüne giden Mahmut İ'nin kullandığı plastik hammadde yüklü 31 ASG 932 plakalı tırın motor kısmındaki elektrik aksamında, Pamukova-İznik kara yolunun Pekmezli rampası mevkiinde yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü durdurduğu araçtan inerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede büyüyen alevler tırın dorse bölümünü de sardı.
Sakarya ve Bilecik'ten gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin uzun uğraşlarıyla söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Olay sebebiyle bir süre kapanan yoldaki ulaşım, yangının söndürülmesi ve tırın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Pamukova'da Yanan Tır Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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