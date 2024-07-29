Pamukova kavunu tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
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Pamukova kavunu tezgahlarda yerini aldı

Sakarya'nın coğrafi işaretli Pamukova kavunu, rengi, kokusu ve tadıyla bölgede ünlenerek tezgahlarda satışa sunuldu. Kilosu 20 liradan satılan kavunun üretimi bu yıl biraz daha arttı. Üretici Burhan Sarıbaş, kavunun yerli olması nedeniyle tohum maliyetlerinin düşük olduğunu belirtti ve yetkililerden kavunun tanıtımı için destek istedi.

29.07.2024 16:47
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Sakarya'nın coğrafi işaretli "Pamukova kavunu", tezgahlardaki yerini aldı.

Rengi, kokusu ve tadıyla bölgede ünlenen kavun, tezgahlarda kilosu 20 liradan satılmaya başlandı.

Üretici Burhan Sarıbaş, Pamukova kavununda üretimin bu yıl geçen yıllara göre biraz daha arttığına dikkati çekti.

Yüzde 100 yerli olduğu için tohum maliyetlerinin çok fazla olmadığını anlatan Sarıbaş, şunları kaydetti:

"Fazla maliyetli değil ama çok iyi bakmak gerekiyor. İlçemizin adıyla ünlenen tadı, rengi ve kokusuyla bir zamanların efsanesi Pamukova kavununu tekrar tüm dünyaya tanıtmalıyız. Yetkililer de coğrafi işareti olan kavunumuzun yetiştirilmesi için üreticilere gerekli desteği verip tanıtıma katkı vermesi gerekir."

Kaynak: AA

Pamukova, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukova kavunu tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

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