Panama'da El Nino Alarmı - Son Dakika
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Panama'da El Nino Alarmı

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Panama, El Nino nedeniyle en yüksek seviye alarm ilan etti; 15.600 kişi etkilendi.

Panama, El Nino'nun yol açtığı şiddetli yağışların ekonomisini ve vatandaşların güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle ülke genelinde en yüksek seviye alarm ilan etti.

United Press International (UPI) ajansının haberine göre, Panama'da El Nino nedeniyle kuzey ve Karayip bölgelerine şiddetli yağmurlar yağdı ve seller meydana geldi.

Bu kapsamda El Nino, Panama'da 15 bin 600'den fazla insanı etkiledi.

Panama İçişleri Bakanı Dinoska Montalvo, yaptığı açıklamada, idari prosedürleri kolaylaştırmak, operasyonel kapasiteyi güçlendirmek ve "gelecek olanlara" hazırlanmak için acil durum ilan edildiğini ifade etti.

Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) son raporunda da El Nino'nun gelecek aylarda hızla güçlenerek şiddetini artıracağı ve bunun aşırı hava olayları ile doğal afet riskini artıracağı belirtilmişti.

Verilere göre, Doğu ve Orta Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının temmuz-eylül döneminde hızla artacağı ve sıcaklıkların 2 dereceden fazla yükselmesiyle şiddetli bir El Nino döneminin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Panama, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Panama'da El Nino Alarmı - Son Dakika

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