Panama'da Göçmenleri Taşıyan Tekne Alabora Oldu: 4 Ölü, Çok Sayıda Kayıp - Son Dakika
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Panama'da Göçmenleri Taşıyan Tekne Alabora Oldu: 4 Ölü, Çok Sayıda Kayıp

Panama\'da Göçmenleri Taşıyan Tekne Alabora Oldu: 4 Ölü, Çok Sayıda Kayıp

Panama'da, göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu. Teknenin Carreto Körfezi yakınında alabora olduğu belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayın kötü hava koşullarından kaynaklandığı tahmin ediliyor ve soruşturma başlatıldı.

15.02.2024 18:23  Güncelleme: 18:26
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Orta Amerika ülkesi Panama'da, göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

Panama kanalı TVN'ye göre, içinde göçmenlerin olduğu tekne, ülkenin Karayip kıyısındaki Carreto Körfezi yakınında bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Olayda şimdiye kadar 4 kişinin cesedi bulunurken, diğer göçmenlerin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Panamalı yetkililerden yapılan açıklamada, teknede 25 kişinin olduğu ve kötü hava koşullarının kazaya yol açtığının tahmin edildiği bildirildi.

Savcılığın olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Panama'da Göçmenleri Taşıyan Tekne Alabora Oldu: 4 Ölü, Çok Sayıda Kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Panama'da Göçmenleri Taşıyan Tekne Alabora Oldu: 4 Ölü, Çok Sayıda Kayıp - Son Dakika
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