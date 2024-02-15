Panama\'da Göçmenleri Taşıyan Tekne Alabora Oldu: 4 Ölü, Çok Sayıda Kayıp

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Orta Amerika ülkesi Panama'da, göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

Panama kanalı TVN'ye göre, içinde göçmenlerin olduğu tekne, ülkenin Karayip kıyısındaki Carreto Körfezi yakınında bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Olayda şimdiye kadar 4 kişinin cesedi bulunurken, diğer göçmenlerin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Panamalı yetkililerden yapılan açıklamada, teknede 25 kişinin olduğu ve kötü hava koşullarının kazaya yol açtığının tahmin edildiği bildirildi.

Savcılığın olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.