Panama'da Nehir Geçişinde 10 Göçmen Boğuldu

Güncel

Panama'nın kuzeydoğusunda bir nehri geçmeye çalışan 10 göçmenin boğulduğu bildirildi.

Panamalı yetkililer, olayın ülkenin Guna Yala yerli bölgesindeki Carreto yakınlarında meydana geldiğini belirtti. Yetkililer, buradaki nehri geçmeye çalışan bir grup göçmenden 10 kişinin nehir kollarındaki suların aniden yükselmesi sonucu boğulduğunu ifade etti.

Yetkililerin açıklamasında, organize suç örgütlerinin yerel işbirlikçileri aracılığıyla göçmenlerin yaşamını riske attığı ve güvenlik güçlerinin devriyelerini artıracağı kaydedildi.

Panama hükümeti, 4 Temmuz'da düzensiz göçmen akışını engellemek amacıyla Darien Boşluğu'ndan geçen 3 giriş noktasını kapattığını duyurmuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Panama hükümetinin bu kararını eleştirmiş ve göçmenlerin Panama'yı geçmek için alternatif yollara başvurmak zorunda kalacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Geçen yıl 120 bini çocuk 520 binden fazla düzensiz göçmen, Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneybatısındaki Kolombiya sınırında bulunan 266 kilometrelik Darien Boşluğu'nu önce Meksika'ya oradan da ABD'ye ulaşmak için geçiş yolu olarak kullanmıştı.