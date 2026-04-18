Papa 14. Leo Afrika Turuna Devam Ediyor

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Afrika turunun ikinci durağı Kamerun'daki temaslarını tamamlayarak Angola'ya gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

Papa 14. Leo'nun uçağı, Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Nsimalen Uluslararası Havalimanı'ndan Angola'ya gitmek üzere hareket etti.

Kamerun ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Paul Biya ile bir araya gelen Papa, Yaounde dışında ülkenin Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki Bamenda şehri ve ekonomik başkent Douala'ya da ziyarette bulundu.

Papa, Angola'dan sonra Ekvator Ginesi'ni ziyaret ederek Afrika turunu tamamlayacak.