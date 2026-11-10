Papa 14. Leo, Arjantin'de yapay zekanın istihdamı riske atabileceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Papa 14. Leo, Arjantin'de yapay zekanın istihdamı riske atabileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Papa 14. Leo, Arjantin ziyaretinde kuralsız yapay zeka ve otomasyonun birçok iş alanını riske atabileceği uyarısında bulundu. Papa, herkes için iş imkanına erişimin kamu politikalarının ve ekonomik süreçlerin öncelikli hedefi olmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Arjantin ziyareti kapsamında yaptığı konuşmada yapay zeka ve otomasyonun çalışma hayatına etkilerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Papa 14. Leo, Arjantin ziyaretinin ikinci gününde başkent Buenos Aires'teki Arjantin Katolik Üniversitesinde (UCA) iş dünyasına, sendikalara ve sosyal hareket temsilcilerine hitap etti.

Yapay zekanın ve otomasyonun istihdam üzerindeki etkilerine değinen Papa, "Kuralsız yapay zeka ve otomasyonun yarattığı sorunlar pek çok iş alanını riske atabilir ve insanın adil gelişimi için gerçek bir tehdide dönüşebilir." ifadesini kullandı.

Papa, devletin ve piyasanın adil fırsat dağıtımındaki etik sorumluluğuna işaret ederek, "Herkes için iş imkanına erişim, kamu politikalarının ve ekonomik süreçlerin öncelikli hedefi olmayı sürdürmelidir. Bu hedef, bir kalkınma modelinin insani kalitesini değerlendirmek için temel yargı kriteridir." diye konuştu.

Papa 14. Leo, toplumsal hareketlerin önemine değinerek selefi Papa Franciscus'un sosyal adalet anlayışını gündeme getirdi ve "toprak, barınma ve iş" taleplerinin sosyal adalet için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Arjantin'i 39 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk papa olan 14. Leo, Cordoba kenti ve önemli dini merkezlerden Lujan'da ayinlere ve halk buluşmalarına katıldıktan sonra son durağı Peru'ya geçecek.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiArjantinGüncelDünyaKamuPapaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
İran’da kapalı kapılar ardında farklı bir yaşam: Kadınlar spor salonlarında böyle antrenman yapıyor İran’da kapalı kapılar ardında farklı bir yaşam: Kadınlar spor salonlarında böyle antrenman yapıyor
Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti Fiyatlar dudak uçuklattı Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti! Fiyatlar dudak uçuklattı
40 yıl boyunca dolapta saklandı İçinden 150 milyon TL’lik servet çıktı 40 yıl boyunca dolapta saklandı! İçinden 150 milyon TL'lik servet çıktı
Bruce Willis’in son hali yürek burktu Bakımına servet harcanıyor Bruce Willis'in son hali yürek burktu! Bakımına servet harcanıyor
Oyuncu Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti Yeni sektöre adım attı Oyuncu Murat Divitçioğlu İstanbul'u terk etti! Yeni sektöre adım attı
00:01
Emir Sarıgül’den babasına iki darbe birden
Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
23:21
İzmir’de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi
İzmir’de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi
22:43
Göztepe’nin Çinli yıldızı Yushan Zhuang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zhuang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
22:28
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
22:23
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 17
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 17
22:10
Dosyası Ankara’ya gönderilen Mustafa Sarıgül’den açıklama
Dosyası Ankara'ya gönderilen Mustafa Sarıgül'den açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 04:05:40. #7.12#
SON DAKİKA: Papa 14. Leo, Arjantin'de yapay zekanın istihdamı riske atabileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android