Üye Girişi
Son Dakika Logo

Papa 14. Leo'dan Afrika turu kapsamında Cezayir'e "tarihi" ziyaret

13.04.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Papa'nın Afrika turunda, tarihinde ilk kez ziyaret edilen Cezayir'in yanı sıra Kamerun, Angola ve Ekvator Ginesi'ne gitmesi bekleniyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo Afrika turu kapsamında, Cezayir'e geldi.

Papa'nın Cezayir'de 2 gün sürecek ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesi planlanıyor.

Vatikan'ın yayın organı Vatican News internet sitesine göre, tarihte "Cezayir'i ziyaret eden ilk Papa" olan 14. Leo'nun, Cezayir Ulu Camisini ziyaret ederek açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Cezayir'in Fransa'ya karşı verdiği Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) için yapılan Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek Papa'nın, Notre Dame D'Afrique Katedrali'ni de ziyareti öngörülüyor.

Papa'nın daha sonra Annaba kentine geçerek, kendisinin de mensubu olduğu Katolik Augustinus tarikatına adını veren Cezayir doğumlu Hristiyan Aziz Augustinus'un yaşadığı yerleri ziyaret etmesi planlanıyor.

Papa 14. Leo'nun 10 günlük Afrika turu, Cezayir'in yanı sıra Kamerun, Angola ve Ekvator Ginesi'ni kapsıyor.

Kaynak: AA

Ekvator Ginesi, Politika, Kamerun, Cezayir, Güncel, Angola, Afrika, Papa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:52:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.