Papa 14. Leo'dan Savaşlarda Sivil Savunma Çağrısı - Son Dakika
Papa 14. Leo'dan Savaşlarda Sivil Savunma Çağrısı

12.04.2026 15:20
Papa, savaşların etkilerinden sivillerin korunmasının ahlaki bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, sivillerin, savaşların korkunç etkilerinden korunmasının ahlaki bir yükümlülük olduğunu belirtti.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, duanın ardından Ukrayna, Lübnan ve Sudan'daki çatışmalara dair mesajlar verdi.

"Uluslararası toplumun, Ukrayna'daki savaşın dramına yönelik dikkati azalmamalıdır." diyen Papa, Ukrayna halkı için dua ettiğini dile getirdi.

İsrail saldırısı altındaki Lübnan'a da değinen Papa 14. Leo, acı ve korku dolu günlerden geçen Lübnan halkına her zamankinden daha yakın olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Her insanın vicdanına kazınmış ve uluslararası hukukta tanınan insanlık ilkesi, sivil halkı savaşın korkunç etkilerinden koruma yönünde ahlaki bir yükümlülük içerir. Çatışan taraflara ateşkes ilan etmeleri ve acilen barışçıl bir çözüm aramaları çağrısında bulunuyorum."

Gelecek çarşamba (15 Nisan) günü, Sudan'da çatışmaların başlamasının 3. yılının dolacağını anımsatan Papa, bu insanlık dışı dramın masum kurbanı olan Sudan halkının çok acı çektiğini söyledi.

Papa 14. Leo, "Çatışan taraflara içten çağrımı yineliyorum: Silahlarınızı susturun ve bu kardeş kavgası niteliğindeki savaşı en kısa sürede sona erdirmek için ön koşulsuz, samimi bir diyaloğa başlayın." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Papa 14. Leo'dan Savaşlarda Sivil Savunma Çağrısı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
“Komşu“ Işın Karaca’yı deport etti: Milli bir meseleymiş "Komşu" Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare
Real Madrid’den şok kayıp Belki de şampiyonluk gitti Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti

16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
SON DAKİKA: Papa 14. Leo'dan Savaşlarda Sivil Savunma Çağrısı - Son Dakika
