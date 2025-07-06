Papa 14. Leo'dan Texas'a Başsağlığı - Son Dakika
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Papa 14. Leo'dan Texas'a Başsağlığı

06.07.2025 19:16
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Papa 14. Leo, Texas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde ölenler için başsağlığı diledi.

Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından ABD'nin Texas eyaletinde 50'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketine değindi.

Kendisi de aslen ABD'li olan Papa 14. Leo, İngilizce yaptığı konuşmada, "Texas'ta Guadalupe Nehri'nin taşması sonucu oluşan felakette sevdiklerini, özellikle de yaz kampında bulunan kızlarını kaybeden tüm ailelere içten başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Onlar için dua ediyoruz." dedi.

Papa ayrıca devam eden savaşlara atıfta bulunarak, hükümet yetkililerine, silahlara başvurmak yerine diyalog yollarını aramaları çağrısında bulundu.

Bugün itibarıyla kısa bir tatile çıkacağını da bildiren Papa 14. Leo, "Bu öğleden sonra kısa bir dinlenme dönemi geçirmek üzere Castel Gandolfo'ya gideceğim. Hepinize, bedeninizi ve ruhunuzu tazeleyeceğiniz bir tatil zamanı geçirmenizi diliyorum." diye konuştu.

Papa 14. Leo, selefinin aksine tatil için yazlık saraya gitti

Vatikan'da 8 Mayıs'ta yapılan Konklav'da, Katolik Kilisesi'nin 267'inci Papası olarak seçilen ve Papa 14. Leo adını alan ABD'li Robert Prevost, selefi Papa Franciscus'a göre bazı hususlarda farklı davranmasıyla öne çıkıyor.

Sosyal adalet, silahsızlanma, kilise içinde istismar hadiseleriyle mücadele ve dünya barışı gibi bazı konularda şu ana kadar selefiyle benzer bir çizgide olduğu izlenimleri veren Papa 14. Leo'nun, selefinin aksine Vatikan protokolündeki bazı kurallara uyduğu ve bazı imkanlardan da yararlandığı görülüyor.

Vatikan törenlerinde Papa Franciscus'un kullanmadığı "Mozetta" isimli kırmızı kısa pelerini kullandığı görülen Papa 14. Leo, yine selefinin neredeyse hiç kullanmadığı Roma yakınlarındaki Vatikan mülkü olan Castel Gandolfo'daki yazlık saraya gideceğini açıklayarak Papa Franciscus'tan farklı bir tarz benimsemiş oldu.

Albano Gölü kıyısındaki Castel Gandolfo kasabasında bulunan yazlık saray, Papa Franciscus'un 12 yıllık papalık döneminde gitmeyi tercih ettiği bir yer olmadı.

17. yüzyıldan bu yana papaların yazlık saray olarak kullandığı söz konusu saray, son olarak 2005-2013 döneminde papalık yapan Papa 16. Benediktus'u yaz aylarında kısa tatillerde ağırlamıştı. Ayrıca, Papa 16. Benediktus, Şubat 2013'te görevinden istifa ettikten sonra Vatikan'dan ayrılıp, bir süre Castel Gandolfo'daki sarayda inzivaya çekilmişti.

Papa 14. Leo'nun, iki haftalık tatilin ardından 20 Temmuz'da Vatikan'a geri dönmesi bekleniyor.

Bu arada, Papa 14. Leo, tatile çıkmadan önce Katolik Kilisesi'nin başını ağrıtan bir konu olan; Kilisede cinsel taciz ve istismar hadiseleriyle mücadeleye yönelik kendi dönemindeki ilk adımını da attı.

Papa 14. Leo'nun, selefi Papa Franciscus'un 2014'te kurduğu ve etkinliği zaman zaman tartışma konusu olan "Papalık Çocukları Koruma Komisyonu" başkanlığına; Fransa'da Chambery başpiskoposu olarak görev yapan 59 yaşındaki Thibault Verny'i atadığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa 14. Leo'dan Texas'a Başsağlığı - Son Dakika

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