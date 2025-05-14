Papa 14. Leo İznik'i Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Papa 14. Leo İznik'i Ziyaret Edecek

Papa 14. Leo İznik\'i Ziyaret Edecek

Papa 14. Leo'nun İznik ziyaretinin turizme büyük katkı sağlaması bekleniyor.

14.05.2025 12:27
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Bursa'nın İznik ilçesine seyahat hazırlığının olduğunu söylemesi turizmcileri heyecanlandırdı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine, İznik'in Hristiyan dünyası için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Vefat eden Papa Franciscus'un Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü dolayısıyla İznik'i ziyaret etmeyi istediği yönünde açıklamalarının olduğunu ancak ömrünün yetmediğini hatırlatan Saraçoğlu, yeni seçilen Papa 14. Leo'nun da aynı düşüncede olmasının önemine değindi.

Yeni Papa 14. Leo'nun İznik'i ziyaret etmesinin Bursa ve Türkiye için tüm dünyada ses getiren önemli bir uluslararası organizasyon olacağını vurgulayan Saraçoğlu, "Yeni Papa'nın İznik ziyaretiyle birlikte dünyanın farklı yerlerinden 2000'e yakın Hristiyan din adamının bölgeye gelmesi bekleniyor. Vatikan'ın akredite ettiği 50 ülkenin basın ve medya kuruluşlarının organizasyonu takip edip canlı yayınlar yapacağını öğrendik. Bu vesileyle dünyanın her tarafında İznik tanıtılmış olacak." diye konuştu.

Saraçoğlu, şöyle devam etti:

"Bu organizasyondan sonra İznik'in hac merkezlerinden birisi olacağını ve önemli sayıda turist çekeceğini düşünüyoruz. Vefat eden Papa Franciscus'un yeni seçilen Papa 14. Leo'ya ölmeden önce sözlü olarak İznik'in öneminden bahsederek mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer olduğunu söylediğini öğrendik. Papa'nın İznik ziyaretiyle tüm dünyanın gözü İznik'e çevrilecek ve bu durum da İznik'i Hristiyan dünyasında ön plana çıkaracaktır. Ayrıca Papa'nın ziyaretinden sonra İznik'in daha turistik bir yer haline geleceğini ve konaklama sayısının artacağını öngörüyoruz."

"Tarihin kesinleşmesiyle rezervasyonların artacağını düşünüyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İznik Belediyesinin organizasyon için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Saraçoğlu, bazilikanın çevresinin bir müzeye dönüştüğünü, eksikliklerinin tamamlandığını ve çevre düzenlemesinin yapıldığını anlattı.

Saraçoğlu, İznik'in Katolik Hristiyanlar için çok önemli tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Papa'nın ziyaretinden sonra da turizmin sadece İznik'te değil bölgenin geneline de yayılarak artacağını söyleyebiliriz. Çeşitli ülkelerden Hristiyan din adamları küçük gruplar halinde gelip Bursa'daki otellerde konaklayıp İznik'e geçiyorlar. Papa'nın geliş tarihinin kesinleşmesiyle rezervasyonların artacağını düşünüyoruz. Beklentimiz yüksek, ciddi bir nüfusa hitap ettiği için yılın her döneminde talep alabiliriz."

"Papa'nın İznik ziyareti yalnızca bir dini etkinlik değil"

Organizasyona aracılık edecek acentelerin İznik paketlerine diğer inanç rotalarını da eklemelerini tavsiye eden Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Kentin turizmi açısından otellerdeki konaklama sürelerinin uzamasını arzu ediyoruz. Papa'nın uçakla Yenişehir'e inmesi durumunda Yenişehir Havalimanı da önem kazanacak ve uluslararası alanda tanınacaktır. Papa'nın İznik ziyareti yalnızca bir dini etkinlik değil uluslararası tanıtım, ekonomik canlanma, altyapı iyileştirmeleri ve kültürel diyalog fırsatlarını bir arada sunan çok katmanlı bir turizm hamlesi olacak. İznik başta olmak üzere Bursa'ya ve ülkemize uzun vadeli faydalar sağlayacak."

Papa'nın İznik ziyaret süreci

Bir süre önce vefat eden Papa Franciscus, 2024'te yaptığı açıklamada, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü olması sebebiyle 2025'te İznik'e ziyaret yapmayı arzuladığını belirtmiş, bunun üzerine üst düzey görüşmeler başlamıştı.

Bu süreçte Vatikan'dan heyetler İznik'e gelmiş ve mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan ziyaret için ilgili makamlarla görüşmeler gerçekleştirmişti ancak Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefatının ardından ayin ertelenmişti

Franciscus'un yerine seçilen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 12 Mayıs'ta bir gazetecinin, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü münasebetiyle daha önce selefi Papa Franciscus'un gitmeyi istediğini ancak ömrünün yetmediğini hatırlatarak, kendisinin gidip gitmeyeceğini sorması üzerine Papa 14. Leo, "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz." yanıtını vermişti.

Birinci İznik Konsili, Roma İmparatoru I. Konstantinos'un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında İznik'te düzenlenmiş, Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa 14. Leo İznik'i Ziyaret Edecek - Son Dakika

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