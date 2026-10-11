Papa 14. Leo, Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için çağrı yaptı, akciğer ameliyatı olacak - Son Dakika
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Papa 14. Leo, Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için çağrı yaptı, akciğer ameliyatı olacak

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Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tahıl ithalatına bağımlı en yoksul ülkeleri etkilediğini ifade ederek, taraflara Karadeniz'den tahılın güvenli taşınması çağrısında bulundu. Papa, aynı konuşmada akciğerindeki nodül için önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını duyurdu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın özellikle tahıl ithalatına bağımlı en yoksul ülkeleri etkilediğini belirterek, "Çatışmanın taraflarına, Karadeniz'den tahılın güvenli bir şekilde taşınmasına izin vermeleri için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, duanın ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Papa 14. Leo, "Harap olmuş Ukrayna'daki savaş, özellikle tahıl ithalatına bağımlı birçok insanın yaşadığı en yoksul ülkelerde, sınırlarının çok ötesinde bile acılara neden olmaya devam ediyor. Çatışmanın taraflarına, Karadeniz'de tahılın güvenli bir şekilde taşınmasına izin vermeleri için içtenlikle çağrıda bulunuyorum. Milyonlarca insanın günlük ekmeği, savaşın rehinesi olamaz." diye konuştu.

Papa, akciğerinden operasyon geçirecek

Papa 14. Leo, konuşmasının son bölümünde sürpriz bir açıklama yaparak, ameliyat olacağını duyurdu.

Doktorlarının akciğerinde başlangıç?? aşamasında bir kitle (nodül) bulduğunu aktaran Papa, şunları kaydetti:

"Doktorlar müdahalenin uygun olduğuna inanıyorlar ve bu nedenle, onların tavsiyesi üzerine, nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum."

Vatikan kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Papa'nın ameliyatının yarın başlayacak yeni hafta içinde yapılması planlanıyor ve iyileşme süresinin de yaklaşık bir hafta olması bekleniyor.

Bu arada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yaptığı yazılı bir açıklamayla, hükümeti ve İtalyan halkı adına, Papa'ya destek, dayanışma ve acil şifalar dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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