Papa 14. Leo, Lourdes'te Fransız piskoposlara istismarla mücadele çağrısında bulundu

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Fransa'daki piskopaslara çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına karşı atılan adımları sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Fransa ziyareti kapsamında Papa, ülkenin Hautes-Pyrenees iline bağlı Lourdes kentinde Fransız piskoposlara hitap etti.

Vatikan'ın internet sitesinden, Papa'nın piskoposlara yaptığı konuşmanın metni paylaşıldı.

Papa, konuşmasında, Fransa'daki kiliselerde yaşanan cinsel istismar olayları hakkında, "Son yıllarda, kilise üyeleri tarafından veya kilise ortamında reşit olmayanlara yönelik gerçekleştirilen acı istismar belasıyla kararlılıkla yüzleştiniz. Bunu çözmek için cesur adımlar attınız." şeklinde konuştu.

Bu konuyla ilgili atılan adımlardan ötürü teşekkür eden Papa, "Azami dikkati elden bırakmadan, halihazırda izlenen yolda devam etmek gerekiyor. Aynı zamanda, kilisenizin desteklenmeye ve cesaretlendirilmeye ihtiyacı var." dedi.

Fransa'da kiliselerde 1950'den bu yana çocuk yaşta cinsel istismara uğrayanların sayısının 330 bin olduğu tahmin ediliyor. ???????