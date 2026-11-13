Papa 14. Leo, Peru'da şehrin anahtarını aldı ve 'vatanıma dönüyorum' dedi - Son Dakika
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Papa 14. Leo, Peru'da şehrin anahtarını aldı ve 'vatanıma dönüyorum' dedi

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Papa 14. Leo, 20 yılı aşkın süre yaşadığı ve 2015'te vatandaşlığını aldığı Peru'ya gelişini 'vatanına dönüş' olarak nitelendirdi. Lima'da 40 bin kişinin katıldığı etkinlikte kadınlara yönelik şiddetin tüm insanlığı yaraladığını söyleyen Papa, şehrin anahtarını da teslim aldı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, gençlik yıllarında misyoner olarak görev yaptığı ve vatandaşlığını alarak 20 yılı aşkın süre yaşadığı Peru'ya gelişini, "vatanına dönüş" olarak nitelendirdi.

Güney Amerika turunun son durağı olan Peru'da başkent Lima'daki Ulusal Tiyatro'da Devlet Başkanı Keiko Fujimori ve diğer yetkililere hitap eden Papa, "Derin bir minnettarlıkla söyleyebilirim ki ben de vatanıma dönüyorum." ifadesini kullandı.

Peru topraklarında misyoner olarak geçirdiği yılları hatırlatan Papa, şunları söyledi:

"Bu dönüş benim için çok özel bir anlam taşıyor. Peru ile olan hikayem, Tanrım bana Chiclayo Piskoposluğunu emanet etmesinden çok daha önce başladı. 2015 yılında Peru vatandaşlığını aldım. Bu adım, bu halkın hayatımda çok önceden beri ördüğü bir bağın tezahürüydü. Bugün bu topraklardan ne kadar çok şeyin benimle kaldığını ve kendi hikayemin ne kadarının da size ait olduğunu anlıyorum."

Papa 14. Leo, Peru ziyaretinin ikinci gününde Lima'daki Armas Meydanı'nda, Peru halkının geleceğine ilişkin zorluklar ve umutlar temasıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Büyükannelerimiz, annelerimiz, kız kardeşlerimiz veya kızlarımız olabilecek kadınlara yönelik şiddet, tüm insanlığı yaralayan bir gerçeklik olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Papa, Peru toplumunun temsilcilerinin kültürel ayrımcılık, kadınlara kötü muamele, ailevi sorunlar ile iş ve teknoloji dünyasının beraberinde getirdiği zorluklara ilişkin sorularını yanıtladı.

"Bugün sizler o umut işaretisiniz"

Papa 14. Leo, Lima'daki Ulusal Stadyum'da (Estadio Nacional) binlerce gençle dua nöbetine katılarak, "Biri bana Peru'da bir umut işaretine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bugün sizler o umut işaretisiniz." diye konuştu.

Papa, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Acı çektiğinizde İsa'ya yönelin. Dua edecek kelimeleri bulmakta zorlansanız bile onunla içtenlikle konuşmaktan korkmayın." şeklinde konuştu.

Papa'ya şehrin anahtarı takdim edildi

Papa, ikinci vatanı olarak gördüğü Peru'ya apostolik ziyaretinin ikinci gününde, Lima Belediye Başkanı Renzo Reggiardo'nun ev sahipliğinde düzenlenen törende "Şehrin Anahtarı"nı teslim aldı ve Lima Belediyesi Altın Defteri'ni imzaladı.

Kaynak: AA
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