Papa 14. Leo Pucallpa'da yerli liderlerin öldürülmesini ve Amazon sömürüsünü kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Papa 14. Leo Pucallpa'da yerli liderlerin öldürülmesini ve Amazon sömürüsünü kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Papa 14. Leo, Pucallpa'da Amazon sömürüsünü ve yerli liderlerin öldürülmesini kınadı. Madencilik ve petrol sızıntılarının suları kirlettiğini, ormansızlaşmanın yerli halkı tehdit ettiğini, sağlık ve eğitime erişememenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Peru ziyareti kapsamında bulunduğu Pucallpa kentinde Amazon bölgesinin sömürülmesine tepki gösterdi.

Papa, Amazon bölgesinin önemli kentlerinden Pucallpa'daki Callao Kordonboyu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yerli toplulukların liderlerinin öldürülmesini ve bölge halkının yaşadığı sorunları gündeme getirdi.

Tarihi Cusco kentindeki ziyaretini tamamlayan Papa, Amazon halkına destek vermek amacıyla Pucallpa'ya geçti.

Ucayali Nehri kıyısındaki kentin turistik lagünü Yarinacocha Kordonboyu'nda farklı yerli toplulukların geleneksel dans ve şarkılarına eşlik eden Papa, yerli liderlerin taleplerini dinledi.

Papa, Amazon bölgesinin sömürülmesine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"En yoksulların, yerli halkların ve en geride bırakılanların hakları için mücadele eden, seslerinin duyulduğu ve onurlarının yüceltildiği bir Amazon hayal ediyorum. Toprağın feryadı ve yoksulların feryadı birlikte yükselerek, yaratılışın kendi dengesini tehlikeye atan pazar ve sömürü mantığını gözler önüne seriyor. Kural tanımayan madencilik faaliyeti ve petrol sızıntıları nedeniyle suların kirlenmesi ve kasıtlı ormansızlaşma, kaza eseri meydana gelen olaylar değil, halkın varlığını tehdit eden, doğal kaynakların keyfi sömürüsünün??????? acı meyveleridir"

Papa, son yıllarda kendi topraklarını korudukları için çok sayıda yerli liderin öldürülmesini kınarken, pek çok topluluğun fiziksel mesafeler ve kurumların ihmali nedeniyle sağlık ve eğitim hizmetlerine erişememesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Aslen ABD'li olan Papa 14. Leo'nun Peru ziyareti, yaklaşık 20 yıl boyunca bu ülkede misyoner olarak görev yapması sebebiyle bir anlamda kendisinin "eve dönüşü" olarak görülüyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıMadencilikAmazonGüncelÇevreDünyaPapaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ege Üniversitesi’nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı Ege Üniversitesi'nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı
Özgür Özel 15 vekili PM’ye almadı: İşte o isimler Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
İspanyol basınından Arda Güler için çarpıcı değerlendirme İspanyol basınından Arda Güler için çarpıcı değerlendirme
Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır’a hayran kaldı Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır'a hayran kaldı
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
01:13
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz
Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
00:39
Berke Özer’den Fransa’ya karşı tarihi performans
Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans
00:38
A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya 2 golle kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya 2 golle kaybetti
00:30
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor! 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
20:41
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre
Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
20:40
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 04:39:38. #7.13#
SON DAKİKA: Papa 14. Leo Pucallpa'da yerli liderlerin öldürülmesini ve Amazon sömürüsünü kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android