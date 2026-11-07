Papa 14. Leo Uruguay'da sağlıkta eşitsizliği ve laik devleti savundu - Son Dakika
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Papa 14. Leo Uruguay'da sağlıkta eşitsizliği ve laik devleti savundu

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Papa 14. Leo, Uruguay'da farklı köken ve geleneklerin bir arada yaşamasının ülke tarihinin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi. Ameliyatının üzerinden bir ay geçmeden çıktığı turda sağlığının iyi olduğunu belirten Papa, laik devleti ve sağlıkta eşit erişimi savundu.

Güney Amerika ziyareti kapsamında Uruguay'da bulunan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, farklı köken ve geleneklere sahip insanların bir arada yaşamasının Uruguay tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Akciğer kanseri ameliyatının üzerinden henüz bir ay geçmeden Güney Amerika turuna çıkan Papa 14. Leo, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, seyahati gerçekleştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Papa 14. Leo, sağlık durumuna ilişkin soruları yanıtlayarak, "Bazılarının bu seyahatin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda şüpheleri olduğunu biliyorum, ancak ilk günden itibaren bunun yapılması gerektiğine tamamen ikna olmuştum. Tanrı'ya şükrediyorum. Sahip olduğum mükemmel tıbbi bakım sayesinde gayet iyiyim." ifadelerini kullandı.

Güney Amerika turunun ilk gününde Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi ile baş başa bir görüşme gerçekleştiren Papa 14. Leo, ikili temasların ardından başkent Montevideo Belediye Başkanı Mario Bergara'dan kentin altın anahtarını teslim aldı.

Papa, Bağımsızlık Meydanı'nda binlerce kişiye hitap etti

Montevideo'daki Bağımsızlık Meydanı'nda binlerce kişiye seslenen Papa 14. Leo, devletin laik yapısı ve toplumsal çoğulculuğun önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Papa, farklı köken ve geleneklere sahip insanların bir arada yaşamasının Uruguay tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Devletin laik niteliği, inananlar ile inanmayanların özgürlük ve saygı içinde birlikte yaşayabilecekleri bir alanı garanti etmekle yükümlüdür. Bu tarafsızlık, dini boyutun özel alanla sınırlandırılmasını gerektirmez." dedi.

Konuşmasında henüz doğmamış çocuğun korunması gerektiğine dikkat çeken Papa 14. Leo, doğmamış çocuğun "insan ailesinin ve halkının geleceğinin bir parçası olduğunu" ifade etti.

Papa 14. Leo, Kilise'nin insani bakım konusundaki yaklaşımının altını çizerek, "Kilise, mümkün olduğunda acıyı hafifletmek ve acının ortadan kaldırılamadığı durumlarda kişiye destek olmak için çalışan herkesle işbirliği yapmayı arzulamaktadır." diye konuştu.

Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizliklere işaret eden Papa 14. Leo, şunları söyledi:

"Yakın zamanda hastalığın getirdiği kısıtlamaları bizzat deneyimledim ve derin bir şükran duyduğum tıbbi bakımlar aldım. Bu deneyim beni, zamanında teşhis almak veya ihtiyaç duydukları tedavileri görmek için imkanı olmayan pek çok erkek ve kadını düşünmeye sevk ediyor. Kaynakları ne olursa olsun, sağlık hizmetlerinin her insanın erişiminde olmasını sağlamak tüm toplumu sorgulayan bir sorumluluktur."

Ağır hastalık ve kırılganlık durumundaki bireylerin toplumsal konumuna da değinen Papa 14. Leo, "Bu durumlardan herhangi birinden geçen kişi, bu yüzden toplumun asli bir üyesi olmaktan çıkmaz veya hayatının değerinden hiçbir şey kaybetmez. Bu koşullarda, onun kırılganlığı ihtiyaç duyduğu yardımı, kaynakları ve refakati almasını daha da acil kılar." şeklinde konuştu.

Uruguay'daki intihar oranlarını hatırlatan Papa 14. Leo, şu değerlendirmede bulundu:

"İntiharın acı gerçeği karşısında; sağlık hizmetleri, aile bağları ve toplumun yakınlığı birebir ayrılmaz unsurlardır. Hiç kimse kendi insanları arasında kendini yabancı hissetme noktasına gelmemeli ve yokluğunun varlığından daha az önemli olduğunu düşünmemelidir."

Uruguay Devlet Başkanı Orsi de Papa 14. Leo'yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin köklü laik geleneğine dikkati çekti.

Orsi, "Papa 14. Leo'yu Uruguay'da ağırlıyoruz. Kendisini olduğumuz gibi karşılıyoruz: Laik geleneğe, güçlü demokratik kurumlara ve farklı inanç ile kanaatlere saygı duyan çeşitli bir topluma sahip bir ülke olarak." ifadelerini kullandı.

Papa, ilk açık hava ayinine Paysandu kentinde yapacak

Papa 14. Leo'nun Güney Amerika turu kapsamında ilk açık hava ayinini gerçekleştireceği Uruguay'ın Paysandu kenti, sarı ve beyaz bayraklar, kağıttan yapılmış beyaz güvercinler ve çiçeklerle süslendi.

Vatikan bayraklarının yanı sıra Papa 14. Leo'nun portresini ve Vatikan'ın renklerini taşıyan yelpaze, çıkartma, anahtarlık ve buzdolabı magneti gibi hediyelik eşyalar da kent sokaklarında yerini aldı.

Paysandu Belediye Başkanı Nicolas Olivera, Papa'nın ziyareti dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu tarihi ziyaret süresince kentin ve eyaletin "dünyanın odağı haline gelmesinin" bölge açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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