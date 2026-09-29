Papa 14. Leo yapay zeka endişelerini yalan haber diyenlere katılmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Papa 14. Leo yapay zeka endişelerini yalan haber diyenlere katılmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa ziyaretini tamamlayıp Roma'ya dönen Papa 14. Leo, uçakta yapay zeka endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini ve bunların yalan haber olduğuna inanmadığını söyledi. Papa, siyasi liderleri, yapay zeka sektörünü ve sosyal kuruluşları bir araya gelmeye davet etti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yapay zeka konusunda çok sayıda uzmanın dile getirdiği endişelerin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Fransa'ya 4 günlük resmi ziyaretini dün akşam saatlerinde Metz kentinde tamamlayarak buradan Roma'ya dönen Papa, seyahatini takip eden gazetecilere uçakta dönüş yolunda değerlendirmelerde bulundu.

Papa, yapay zekayla ilgili dünyada gündeme gelen riskler ve tartışmalara ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, "Yapay zeka konusunda çok sayıda uzmanın dile getirdiği endişelerin ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Bazılarının maddi veya başka türlü çıkarlar elde etmek amacıyla öne sürdüğü gibi bunların yalan haber olduğuna inanmıyorum." dedi.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın yöneticisinin, yapay zeka sistemlerinin faaliyet alanlarının dışına çıkarak zarar vermesini önlemek amacıyla bu sistemlere güvenlik bariyerleri veya isteğe bağlı sınırlamalar getirilebileceğine ilişkin açıklamasını hatırlatan Papa, aynı yöneticinin hükümetlerin bu alanda herhangi bir sınırlama veya düzenleme getirmemesi gerektiğini de savunduğuna dikkati çekti.

Papa, bu konunun ciddi biçimde tartışılması gerektiğine inandığını belirterek, "Siyasi liderleri, yapay zeka sektörünün temsilcilerini, sosyal kuruluşları ve dernekleri, bir araya gelerek halihazırda yaşananları ve gelecekte neler olabileceğini değerlendirmeye davet etmeyi sürdürmeliyiz. Basitçe 'bu olmayacak' demek ve gerçek karşısında gözlerimizi kapatmak, bence sorumlu bir yaklaşım değil." diye konuştu.

Almanya ve Avrupa'da yükselen aşırı sağa ilişkin bir soru üzerine Papa, şu yanıtı verdi:

"Almanya'da ve Avrupa'nın ve dünyanın diğer bölgelerinde aşırı sağ grupların yükselişi, bu siyasi tutumların belirli bir dindarlık biçimiyle birleştiği ifadelerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu, sadece benim görüşüme göre değil, aynı zamanda Almanya'daki Katolik ve Protestan kiliselerinin liderlerinin görüşüne göre de Hristiyanlığın bir ifadesi değil."

Papa, silahlanmaya harcanan paralara yönelik eleştirisini sürdürdü

Papa 14. Leo, silahlanmaya daha fazla para harcama fikrini reddeden ve farklı yol öneren bir sese ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, "Kendimizi silahlandırmaya ve o devasa askeri sanayiye büyük meblağlar harcamaya devam ediyoruz. Bu sanayiden, seçilmiş birkaç kişi savaşı teşvik ederek muazzam karlar elde ediyor. Oysa bu milyarlarca avro veya dolar, dünya açlığı, konut krizi ve işsizlik gibi sorunları çözmek için kullanılabilirdi." şeklinde konuştu.

"Günümüzde bazı güçlerin, var olan anlaşmazlıkları diyalog veya müzakere yoluyla çözmek yerine kendi iradelerini güç kullanarak dayatmaya çalıştığını görüyoruz." diyen Papa, bunun da çok sayıda savaş ve çatışmanın yaşanması ihtimalini giderek arttırdığını kaydetti.

Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinerek, "Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerin liderlerini bir araya gelmeye, aynı masaya oturmaya, diyalog kurmaya ve artık hiçbir anlamı kalmayan savaşlarda ısrar etmek yerine, bu sorunlara çözüm aramaya teşvik etmeyi sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Fransa gezisi sırasında kilisede sistematik istismara maruz kalanlarla da bir araya geldiğini aktaran Papa, "Bu bağlamda, onlarla kilisenin nasıl sorumlu görüldüğü konusunda konuştum, ancak aynı zamanda kilisenin onların iyileşmelerine yardımcı olmada önemli bir rolü olduğuna da inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiPolitikaFransaGüncelDünyaRomaPapaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakarya’da 23 gündür hastanede tedavi gören 6 çocuk annesi Betül Arık hayatını kaybetti, eşi tutuklu Sakarya'da 23 gündür hastanede tedavi gören 6 çocuk annesi Betül Arık hayatını kaybetti, eşi tutuklu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
Bu ismi tanımayan yok Özel helikopterle Marmaris’e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen adam, eşine çiçek yerine bakın ne verdi Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen adam, eşine çiçek yerine bakın ne verdi
İstanbul’da kar sürprizi Uzman isim İstanbul’un kış tablosunu verdi İstanbul'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul'un kış tablosunu verdi
Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
00:46
Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız
Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız
23:36
Bursa’da tarihi fiyasko A Milli Takımımız, İtalya’ya 4 golle kaybetti
Bursa'da tarihi fiyasko! A Milli Takımımız, İtalya'ya 4 golle kaybetti
23:15
BAE, Netanyahu’nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı
BAE, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı
23:12
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ’’istifa’’ tezahüratlarına dayanamadı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ''istifa'' tezahüratlarına dayanamadı
21:52
SPK düğmeye bastı Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
21:46
Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 01:27:36. #7.13#
SON DAKİKA: Papa 14. Leo yapay zeka endişelerini yalan haber diyenlere katılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei