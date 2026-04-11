Papa'dan Barış Çağrısı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, dünyada güç gösterilerinin ve savaşların son bulması gerektiğini belirterek, ülkelerin liderlerine yeniden silahlanma masalarında değil, diyalog ve arabuluculuk masalarında oturma çağrısı yaptı.

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası'nda, Papa 14. Leo'nun başkanlığında, dünya barışı için dualar edilen etkinlik düzenlendi.

Etkinlik öncesinde programda öngörülmeyen şekilde bazilikadan dışarı çıkarak meydandakileri selamlayan Papa, "Tüm dünyaya, tüm dinlerden, tüm ırklardan insanların, barış dolu bir dünyada kardeşler olarak birleştiği yeni bir barış inşa etmenin mümkün olduğunu söylemek istiyoruz." dedi.

Farklı kıtalardan temsilcilerin barış dileği için bir mum yaktığı etkinlikte dünya barışı için dualar edildi.

Papa 14. Leo, etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, "Savaş böler, umut birleştirir. Burada, çevremizde giderek daha öngörülemez ve saldırgan hale gelen o her şeye kadirlik hezeyanına karşı bir set buluyoruz. İnsanlık ailesindeki dengeler ciddi biçimde sarsılmıştır. Hatta Tanrı'nın kutsal adı bile ölüm söylemlerine alet edilmektedir." diye konuştu.

Her yerde tehditlerin öne çıkmaya başladığını dile getiren Papa, "Dua edenler kendi sınırlarının farkındadır, öldürmezler veya ölümle tehdit etmezler. Tanrı'ya sırtlarını dönenler ölüme köle olmuşlardır, kendilerini ve güçlerini dilsiz, kör ve sağır bir puta dönüştürmüşlerdir. Ona her türlü değeri kurban ederler ve tüm dünyanın diz çökmesini talep ederler." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sık sık seleflerinin sözlerine atıflar yapan Papa 14. Leo, "Artık kendine ve paraya tapınmaya son. Güç gösterisine son. Savaşa son. Gerçek güç, hayata hizmet etmekte kendini gösterir. Papa 12. Pius'un dediği gibi, barışla hiçbir şey kaybedilmez, savaşla her şey kaybedilebilir." dedi.

"Çocukların sesini dinleyelim"

Papa, çatışma bölgelerindeki çocuklardan çok sayıda mektup aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları okurken, masumiyetin gerçeğiyle, bazı yetişkinlerin gururla savunduğu eylemlerin tüm dehşeti ve insanlık dışılığı hissediliyor. Çocukların sesini dinleyelim. Sevgili kardeşlerim, elbette ulusların yöneticilerinin bağlayıcı sorumlulukları var. Onlara haykırıyoruz, durun. Barış zamanı geldi. Yeniden silahlanmanın planlandığı ve ölümün düşünüldüğü masalarda değil, diyalog ve arabuluculuk masalarında oturun."

Etkinliği, bu sabah Papa'ya güven mektubunu sunarak görevine başlayan Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun da takip etti.