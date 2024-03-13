Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Yeni Britanya Adası'ndaki Kimbe kentinin yaklaşık 65 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 51 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
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