Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Yeni Britanya Adası'ndaki Kimbe kentinin yaklaşık 65 kilometre güneydoğusunda 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yaklaşık 51 kilometre derinlikte gerçekleşti ve ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

13.03.2024 19:29  Güncelleme: 19:31
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Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Yeni Britanya Adası'ndaki Kimbe kentinin yaklaşık 65 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 51 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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