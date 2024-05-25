Papua Yeni Gine'de Heyelan: 300'den Fazla Kişi Toprak Altında

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SİDNEY, 25 Mayıs (Xinhua) -- Papua Yeni Gine'nin kuzeyindeki ücra bir bölgede meydana gelen heyelan sonucu 300'den fazla kişi toprak altında kaldı.

Yerel basından Post-Courier'in Cumartesi günü bildirdiğine göre, Enga eyaletindeki Lagaip açık seçim bölgesi milletvekili Aimos Akem, Yerel Düzeydeki Yönetim statüsündeki Maip Muritaka Kırsalı'nda 300'den fazla kişi ile 1.182 evin toprak altında kaldığını teyit etti.

Heyelan, Cuma günü yerel saatle 03.00 sularında, başkent Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısında yer alan Enga eyaletindeki Kaokalam köyünde meydana geldi.

Bölge sakinleri Avustralya Yayın Kurumu'na ölü sayısının 100'ün üzerine çıktığını belirtti. Rakam, yerel yetkililer tarafından henüz doğrulanmadı.