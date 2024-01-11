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Papua Yeni Gine'de Polislerin Grevi Sonucu 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'de Polislerin Grevi Sonucu 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Papua Yeni Gine'de maaş anlaşmazlığı nedeniyle polislerin greve gitmesinin ardından ülke genelinde çıkan yağma ve kundaklama olayları sonucu başkent Port Moresby'de 8, Lae şehrinde ise 7 kişi hayatını kaybetti. Başbakan James Marape, polislerin iş başında olmadığı bölgelerde kanunsuzluğun yaşandığını belirtirken, güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve durumun kontrol altına alındığını açıkladı. Çin vatandaşları da olaylardan etkilendi ve bazı mağazalar vandalizm ve yağmaya maruz kaldı.

Papua Yeni Gine\'de Polislerin Grevi Sonucu 15 Kişi Hayatını Kaybetti
11.01.2024 - 20:27,  Güncelleme: 20:45
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PORT MORESBY - Papua Yeni Gine'de maaş anlaşmazlığı nedeniyle polislerin greve gitmesinin ardından ülke genelinde çıkan yağma ve kundaklama olayları sonucu başkent Port Moresby'de 8, Lae şehrinde ise 7 kişi hayatını kaybetti.

Papua Yeni Gine'de dün hükümet ve polisler arasında yaşanan maaş anlaşmazlığının ardından düzenlenen protesto gösterileri şiddet olaylarına dönüştü. Polislerin greve gitmesinin ardından ülke genelinde yaşanan yağma ve kundaklama olayları sonucu başkent Port Moresby'de 8, Lae şehrinde ise 7 kişi hayatını kaybetti.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape düzenlediği basın toplantısında, "Polis dün şehirde iş başında değildi. Halkın tamamı değil ama şehirlerimizin bazı kesimlerindeki insanlar kanunsuzluğa başvurdu" ifadelerini kullandı. Marape, bölgede takviye polis ekiplerinin görevlendirilmesinin ardından başkentteki gerginliğin yatıştığını ve düzenin sağlandığını söyledi.

Başkentteki ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, polisin işinin başında olduğu ancak tansiyonun hala düşmediği belirtilirken, ülkenin bazı bölgelerinden de şiddet olaylarının yaşandığına dair ihbarlar geldiği aktarıldı.

Çin vatandaşları da yaralandı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de ülkedeki durumun yakından takip edildiğini ve güvenlik konularında düzenli olarak destek verilen Papua Yeni Gine'den herhangi bir yardım talebinin gelmediğini ifade etti. Albanese, "Bu zor zamanda sükunet çağrısında bulunmaya devam ediyoruz. Şu anda Papua Yeni Gine hükümetinden herhangi bir talep gelmedi ancak oradaki dostlarımızla harika ilişkilerimiz var" dedi. Ülkedeki Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, birkaç Çin vatandaşının hafif yaralandığı, Çinlilere ait mağazaların vandalizm ve yağmaya maruz kaldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'de Polislerin Grevi Sonucu 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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