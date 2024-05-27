Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı
Papua Yeni Gine'nin Güney Pasifik ülkesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda, toprak altında kalanların sayısı 2 bini aştı. Hükümet yetkilileri, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve kayıp kişilerin bulunması için yoğun çaba sarf edildiğini belirtti.
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27.05.2024 10:10:14. #1.12#
SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı - Son Dakika
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