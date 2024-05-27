Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine\'deki toprak kaymasında 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine'nin Güney Pasifik ülkesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda, toprak altında kalanların sayısı 2 bini aştı. Hükümet yetkilileri, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve kayıp kişilerin bulunması için yoğun çaba sarf edildiğini belirtti.

27.05.2024 09:45
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Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet, toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirdi

Kaynak: AA

Papua Yeni Gine, Hükümet, Çevre, Doğal Afetler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı - Son Dakika
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