Paraguay, Brezilya Büyükelçisini Geri Çağırdı

Paraguay, Brezilya'nın 2022'de ülkeye yönelik "casusluk faaliyeti" yürüttüğünün doğrulanmasının ardından bu ülkedeki büyükelçisini geri çağırdı.

Paraguay Dışişleri Bakanı Ruben Ramirez Lezcano, 2022'de ülkeye yönelik casusluk faaliyeti yürütülmesine dair gazetecilere açıklama yaptı.

Lezcano, başka bir ülkenin içişlerine karışmanın uluslararası hukukun ihlali olduğunun altını çizerek, "Sürekli saldırı altındayız ve Bakanlık gizli bilgilerimizi korumak için gerekli tüm adımları atıyor." ifadesini kullandı.

Paraguay'ın Brasilia Büyükelçisini geri çağırdıklarını aktaran Lezcano, Brezilya'nın Asuncion Büyükelçisini de "siber casusluk kampanyası" hakkında resmi bir açıklama yapması için Bakanlığa çağırdığını duyurdu.

Haber sitesi UOL'un haberinde, Paraguay'da bulunan 14 bin kilovatlık kapasiteye sahip "İtaipu" hidroelektrik santralinde üretilen enerjinin Brezilya'ya satışında iki ülke arasında yoğun müzakerelerin sürdüğü belirtilmişti.

Haberde, 2022'de eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde Paraguaylı yetkililere karşı istihbarat faaliyeti yürütüldüğü iddia edilmişti.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı da bu faaliyetlerin gerçekleştiğini doğrulamış ve olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.