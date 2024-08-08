Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda Türkiye-İtalya Kadınlar Voleybol Yarı Finali Bilecik\'te İzlendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya'nın karşılaşması Bilecik'te dev ekrandan izlendi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, A Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı finalinde İtalya ile oynadığı karşılaşmayı vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip etti.
Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.
Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
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