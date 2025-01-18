Paris 2024'te Kusurlu Madalya Krizi - Son Dakika
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Paris 2024'te Kusurlu Madalya Krizi

Olimpiyatlarda verilen 100'den fazla kusurlu madalya, sporcular tarafından iade edildi.

18.01.2025 14:47
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Fransa'da geçen yıl 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında takdim edilen 100'den fazla madalya "kusurlu" olduğu gerekçesiyle sporcular tarafından iade edildi.

La Lettre gazetesinin haberine göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında verilen madalyalarda deformasyon oldu.

Kusuru bulunan 100'den fazla madalya, bu durumdan hoşnut olmayan sporcular tarafından Olimpiyat Oyunları'ndan yalnızca 4 ay sonra Fransız darphanesi Monnaie de Paris kurumuna iade edildi.

Bu durumun ardından üretim ve kaliteden sorumlu 3 müdürüyle yollarını ayıran Monnaie de Paris, henüz olaya ilişkin teknik çözüm bulamadı.

Kusurlu madalyaların verniğinde kalite sorunu bulunurken, ABD'li kaykay sporcusu??????? Nyjah Huston, olimpiyatlarda ödül aldıktan 10 gün sonra 2 Ağustos'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımla madalyasının kötü halde olduğunu gösterdi.

Fransız yüzücü Maxime Grousset de madalyasını aldıktan yalnızca 5 gün sonra 9 Ağustos'ta aynı sorunla karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılan Fransız yüzücüler Yohann Ndoye-Brouard ve Clement Secchi de sosyal medyada kötüleşen ve üzerinde çatlaklar oluşan madalyalarının fotoğraflarını paylaştı.

Monnaie de Paris'in, madalyaların üretiminde kullandığı yeni ürünlerin bu soruna yol açmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA

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