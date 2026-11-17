Fransa'da idari mahkeme, başkent Paris'te bazı lise ve üniversitelerin etrafında toplanma ve eylem yasağı getiren Emniyet Müdürlüğü kararını iptal etti.

Fransa'da lise öğrencileri, iki aydır eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde eylemler düzenliyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris İdari Mahkemesi, Paris Emniyet Müdürlüğünün başkentteki bazı lise ve üniversitelerin etrafında toplanma ve eylem yasağı kararına ilişkin yapılan itirazı değerlendirdi.

Mahkeme, Paris'te bazı okulların etrafında dünden bu yana geçerli olan bu gösteri yasağı kararını iptal etti.

Bu tür bir kararın yalnızca son çare olarak alınabileceğini bildiren Mahkeme, Paris Emniyet Müdürlüğünün söz konusu yasak kararıyla temel özgürlükleri ciddi şekilde ihlal ettiği kanaatine vardı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, 16-20 Kasım tarihlerinde başkentteki 10 lise ve 5 üniversite yerleşkesinin 100 metre çevresinde önceden bildirilmeyen eylemlerin yasaklandığını açıklamıştı.

Emniyet Müdürlüğü, yasağa okul girişlerini engelleyen eylemleri ve taşkınlıkları gerekçe göstermişti.

Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure ise yaptığı açıklamada, öğrenci eylemleri sırasında kamu mallarına zarar verildiğini, yangınlar çıkarıldığını ve eğitim çalışanlarının yaralandığını hatırlatmıştı.

Fransa Ulusal Öğrenci Birliği (UNEF) sendikası ise bu yasağın temel hak ve özgürlüklere orantısız bir müdahale niteliğinde olduğunu belirterek, karara itiraz etmiş ve Paris İdari Mahkemesine başvurmuştu.

Fransa'da öğrenci eylemleri devam ediyor

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım'da yeniden canlanmıştı.

Lise eylemlerinde polis müdahalesi tartışmalara yol açarken 300'e yakın eğitim personeli yaralanmış ve 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.