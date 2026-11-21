Paris mahkemesi, Zecler'i darbeden 3 polisi hapse mahkum edip polislikten men ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Paris Ağır Ceza Mahkemesi, 2020'de Michel Zecler'i darbeden 3 polisi ırkçı saikli hakaret, şiddet ve resmi evrakta sahtecilikten hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca 3 polisin polislikten men edilmesine karar verdi.
Fransa'da mahkeme, 2020'de siyahi müzik yapımcısı Michel Zecler'i darbeden 3 polisi hapis cezasına çarptırdı.
Fransa'da Zecler'i darbeden 3 polis, 9-20 Kasım'da şiddet ve resmi evrakta sahtecilik suçlamalarıyla Paris Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, mahkeme dün akşam açıkladığı kararında söz konusu 3 polisin Zecler'e ırkçı saikli hakarette bulunarak şiddet uyguladığına ve resmi evrakta sahtecilik yaptığına hükmetti.
Mahkeme, davada yargılanan Aurelien Lapersonne hakkında 3 yılı tecilli 5 yıl, Philippe Tondeux hakkında 3,5 yılı tecilli 5 yıl ve Pierre Plantier hakkında 4 yılı tecilli 5 yıl hapis cezası verdi.
Paris Ağır Ceza Mahkemesi, Lapersonne, Tondeux ve Plantier'nin polislikten men edilmesine karar verdi.
Yargılanan polisler, dava kapsamında 17 Kasım'daki duruşmada Zecler'e haksız şekilde şiddet uyguladıklarını kabul ederek mahkeme önünde özür dilemişti.
Söz konusu polislerden biri ise olay gününe ilişkin görüntü kaydı olmasaydı Zecler'in işlemediği suçlar nedeniyle mahkum olabileceğini belirtmişti.
Olay
Paris'in 17. bölgesinde müzik yapımcısı Zecler, 21 Kasım 2020'de stüdyosuna girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memurunun şiddetine maruz kalmıştı.
Dakikalarca polislerce darbedilen Zecler'in imdat çığlıklarını duyan komşuları, ofisin arka kapısından yardıma gelmişti.
Komşuları gören polisler, Zecler'i bırakarak stüdyodan çıkmış ve takviye ekip çağırmıştı. Gelen ekipten bir polis memuru içeriye biber gazı kapsülü fırlatarak Zecler'in çıkmasını sağlamıştı.
Karakola götürülerek 48 saat nezarette tutulan Zecler, olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerinin medyaya yansıması üzerine serbest bırakılmıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?