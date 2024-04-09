Paris Olimpiyat Oyunları Açılış Törenine Karekodla Giriş Yapılacak

İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı ve 15 Temmuz Şehitlikleri'nde dua okudu

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği ve 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret ederek dua okudu. Vali Gül, şehitlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve kabirlere karanfil bıraktı. Ayrıca, şehit Metin Kaya ve şehit polis Hasan Şefik Kök'ün ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.