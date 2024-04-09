Paris Olimpiyat Oyunları Açılış Törenine Karekodla Giriş Yapılacak - Son Dakika
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Paris Olimpiyat Oyunları Açılış Törenine Karekodla Giriş Yapılacak

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmak isteyenler, karekod okutarak bölgeye giriş yapabilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından açılacak olan platforma kayıt yaptıranlara, güvenlik taramalarının ardından karekod gönderilecek. Bu uygulama, törenden bir hafta önce başlayacak olup, Seine Nehri etrafında bulunan 15 metro durağı da bu süreçte kapalı kalacak.

09.04.2024 13:15  Güncelleme: 13:17
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Fransa'nın başkenti Paris'te, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine yalnızca karekod okutularak girilebilecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin yapıldığı bölgeye girmek isteyenler, 10 Mayıs itibarıyla İçişleri Bakanlığının erişime açacağı platforma kayıt yaptırabilecek.

Gerekli güvenlik taramaları yapıldıktan sonra kayıt yaptıranlara, törenin yapıldığı bölgeye erişebilmek için okutmaları gereken bir karekod gönderilecek.

Bölge sakinleri için de geçerli olacak bu karekod uygulaması, törenden 1 hafta önce başlayacak.

Başkentten geçen Seine Nehri etrafında yapılacak tören nedeniyle yaklaşık 15 metro durağı bu süreç içinde kapalı kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris Olimpiyat Oyunları Açılış Törenine Karekodla Giriş Yapılacak - Son Dakika

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