Fransa'nın başkenti Paris'te, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine yalnızca karekod okutularak girilebilecek.
Ulusal basındaki haberlere göre, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin yapıldığı bölgeye girmek isteyenler, 10 Mayıs itibarıyla İçişleri Bakanlığının erişime açacağı platforma kayıt yaptırabilecek.
Gerekli güvenlik taramaları yapıldıktan sonra kayıt yaptıranlara, törenin yapıldığı bölgeye erişebilmek için okutmaları gereken bir karekod gönderilecek.
Bölge sakinleri için de geçerli olacak bu karekod uygulaması, törenden 1 hafta önce başlayacak.
Başkentten geçen Seine Nehri etrafında yapılacak tören nedeniyle yaklaşık 15 metro durağı bu süreç içinde kapalı kalacak.
Son Dakika › Güncel › Paris Olimpiyat Oyunları Açılış Törenine Karekodla Giriş Yapılacak - Son Dakika
Eskişehir'e gelen yerli turistler, Ramazan Bayramı tatili kapsamında Porsuk Çayı'nda gerçekleştirilen gondol ve feribot seferlerine yoğun ilgi gösterdi. Turistler, manzaranın tadını çıkarırken bolca hatıra biriktirdi.
İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği ve 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret ederek dua okudu. Vali Gül, şehitlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve kabirlere karanfil bıraktı. Ayrıca, şehit Metin Kaya ve şehit polis Hasan Şefik Kök'ün ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Mudanya Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirerek meclis yönetimi ve komisyon üyelerini belirledi. Ayrıca 2023 yılı faaliyet raporu da oy çokluğuyla onaylandı.
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren başkanlığında toplanan Gemlik Belediye Meclisi'nde, ihtisas komisyonları seçimi yapıldı. CHP Grubu'nun önerisiyle, Gemlik'teki trafik sorununa yönelik çalışmalar yapmak için ilk kez 'Trafik Düzenleme Komisyonu' kuruldu.
Türkiye Motosiklet Sevdalıları Afyonkarahisar Temsilciliği üyeleri, Ramazan ayında 111 ihtiyaç sahibini belirleyerek yardım çeki ulaştırdı. Grup, yardım severlerden ve kendi aralarında topladığı 44 bin 300 TL'ye iftardan sonra ailelere yardım ulaştırdı. Türkiye Motosiklet Sevdalıları Afyonkarahisar Temsilcisi Hüseyin Akçeken, destek verenlere teşekkür ederek, sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirtti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 16'sı düzensiz göçmen 17 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botun hareket halinde olduğunu tespit ederek bölgeye ulaştı ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenleri kurtardı. 16 düzensiz göçmen Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, Türk uyruklu kişi ise gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?