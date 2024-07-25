Paris Olimpiyatları'nda Sporcuların Yüzde 90'ı Test Edildi

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PARİS, 25 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Test Ajansı (ITA), Paris Olimpiyatları'nda yarışacak sporcuların yaklaşık yüzde 90'ının bu yıl en az bir kez teste tabi tutulduğunu bildirdi.

ITA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Valerie Fourneyron, Çarşamba günü Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) 142. Oturumu'nda yaptığı açıklamada, bu yıl 32.000'den fazla doping kontrolü gerçekleştirdiklerini ve bunun önceki altı ayda gerçekleştirilen sporcu testlerine kıyasla yaklaşık yüzde 45'lik bir artış olduğunu söyledi.

Fourneyron, test programının "yüksek riskli disiplinlere" odaklandığını ve bu disiplinlerde sporcuların yüzde 75'inin üç ya da daha fazla, yüzde 95'inin ise en az bir kez test edildiğini belirtti.

Fourneyron, "Bu sonuçlar Tokyo 2020 için elde edilen sonuçları aşarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi test programını şimdiye kadar uygulanan en kapsamlı program haline getirdi" dedi.