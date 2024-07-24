Paris Olimpiyatları öncesinde en çok test edilen sporcular Çinli yüzücüler - Son Dakika
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Paris Olimpiyatları öncesinde en çok test edilen sporcular Çinli yüzücüler

Dünya Su Sporları Federasyonu'nun açıkladığı verilere göre, Paris Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcular arasında en çok teste tabi tutulanlar Çinli yüzücüler oldu. Çinli yüzücüler, federasyon tarafından en az 10 kez test edildi ve ortalama 13 test yapıldı. Ayrıca, diğer dopingle mücadele kuruluşları tarafından da ortalama 21 kez teste tabi tutuldular.

24.07.2024 14:17
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PARİS, 24 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Su Sporları Federasyonu'nun (World Aquatics) Salı günü açıkladığı veriler, Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde en çok test edilen sporcuların Çinli yüzücüler olduğunu gösterdi.

Açıklamada, "Federasyon tarafından 1 Ocak 2024'ten bu yana Paris'teki Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcular üzerinde toplam 2.145 anti-doping testi yapıldı" denildi.

Federasyon, olimpiyatlar öncesinde en çok teste tabi tutulanların Çinli yüzücüler olduğunu vurgulayarak, "Paris'te yarışan 31 Çinli yüzücünün her biri federasyon tarafından en az 10 kez test edildi ve yüzücü başına ortalama 13 test yapıldı" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "World Aquatics test programı çerçevesinde toplam 418 test yaptı. Tüm Çinli yüzücüler, diğer dopingle mücadele kuruluşlarından bağımsız olarak ve Avrupa'da bulunan WADA onaylı laboratuvar kullanılarak federasyon tarafından en az sekiz kez müsabaka dışı teste tabi tutuldu" dendi.

Çinli yüzücüler, diğer dopingle mücadele kuruluşları tarafından yapılan testler de dahil olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana ortalama 21 kez teste tabi tutuldu.

Avustralyalı yüzücülerin aynı dönemde ortalama dört, ABD'li yüzücülerin ise ortalama altı kez teste tabi tutulduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Paris Olimpiyatları öncesinde en çok test edilen sporcular Çinli yüzücüler - Son Dakika

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