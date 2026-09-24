Paris Savcılığı kadın öğretmene Gazze sözleriyle 8 ay ertelenmiş hapis talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paris Savcılığı kadın öğretmene Gazze sözleriyle 8 ay ertelenmiş hapis talep etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris Savcılığı, TV yayınında Gazze'deki sivillere yönelik sözleri nedeniyle nefret söylemi ve insanlığa karşı suç propagandasıyla yargılanan kadın öğretmen için 8 ay ertelenmiş hapis ve 4 bin avro para cezası istedi. Paris Ceza Mahkemesi kararını 13 Kasım'da açıklayacak.

Fransa'da savcılık, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'yle ilgili nefret söyleminde bulunan öğretmen, edebiyatçı ve köşe yazarı kadın hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası ve para cezası talep etti.

Liberation gazetesinin haberine göre, Paris Savcılığı, 2025 yılında bir televizyon yayınında Gazze'deki sivillere yönelik ifadeleri nedeniyle nefret söyleminde bulunmak ve insanlığa karşı suç propagandası yapmaktan yargılanan öğretmen, edebiyatçı ve köşe yazarı Barbara Lefebvre hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası ve 4 bin avro para cezası istedi.

Fransız öğretmen Lefebvre, 20 Şubat 2025'te İsrail merkezli İ24 kanalında katıldığı bir programda "Gazze'deki sivillerin de Hamas kadar sorumlu olduğunu ve Gazze'nin boşaltılması gerektiğini" söylemişti.

Müslüman karşıtı söylemleriyle bilinen Lefebvre, Fransa'daki başörtüsü tartışmalarında da ayrılıkçı ifadeler kullanmıştı.

Paris Ceza Mahkemesi, Lefebvre hakkındaki kararını 13 Kasım'da açıklayacak.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıGüncelGazzeParisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
Mansur Yavaş’ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
13:17
Sadettin Saran pes etmedi ABD’li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
12:44
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:58
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 13:20:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Paris Savcılığı kadın öğretmene Gazze sözleriyle 8 ay ertelenmiş hapis talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei