Paris Savcılığı kadın öğretmene Gazze sözleriyle 8 ay ertelenmiş hapis talep etti

Fransa'da savcılık, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'yle ilgili nefret söyleminde bulunan öğretmen, edebiyatçı ve köşe yazarı kadın hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası ve para cezası talep etti.

Liberation gazetesinin haberine göre, Paris Savcılığı, 2025 yılında bir televizyon yayınında Gazze'deki sivillere yönelik ifadeleri nedeniyle nefret söyleminde bulunmak ve insanlığa karşı suç propagandası yapmaktan yargılanan öğretmen, edebiyatçı ve köşe yazarı Barbara Lefebvre hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası ve 4 bin avro para cezası istedi.

Fransız öğretmen Lefebvre, 20 Şubat 2025'te İsrail merkezli İ24 kanalında katıldığı bir programda "Gazze'deki sivillerin de Hamas kadar sorumlu olduğunu ve Gazze'nin boşaltılması gerektiğini" söylemişti.

Müslüman karşıtı söylemleriyle bilinen Lefebvre, Fransa'daki başörtüsü tartışmalarında da ayrılıkçı ifadeler kullanmıştı.

Paris Ceza Mahkemesi, Lefebvre hakkındaki kararını 13 Kasım'da açıklayacak.