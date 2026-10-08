Paris'te 7 Ekim'deki Filistin'e destek gösterisi yasağı mahkemece askıya alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paris'te 7 Ekim'deki Filistin'e destek gösterisi yasağı mahkemece askıya alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da mahkeme, Paris Emniyet Müdürlüğünün 7 Ekim'deki Filistin'e destek gösterisi yasağını askıya aldı. Mahkeme gösterinin kamusal düzen açısından risk oluşturmadığına hükmetti; İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in talimatıyla konulan yasak tepki çekmişti.

Fransa'da mahkemenin yarın yapılması planlanan Filistin'e destek gösterisinin kamusal düzen açısından risk oluşturacağı gerekçesiyle yasaklanması kararını askıya aldığı bildirildi.

Fransa'da mahkeme, Paris Emniyet Müdürlüğünün Urgence Palestine Derneğinin çağrısıyla 7 Ekim'de yapılacak "Gazze'deki soykırıma karşı durulması ve ateşkese saygı duyulması için" adlı gösterinin iptal kararını askıya aldı.

Gösterinin kamusal düzen açısından risk teşkil etmediğine hükmeden mahkeme, Paris Emniyet Müdürlüğünün kararını askıya aldı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in talimatıyla Filistin'e destek gösterisini yasakladığını açıklamıştı.

Açıklamada, "terör tehdidinin arttığı ve Yahudi karşıtı eylemlerin, Fransa'da tarihi bir seviyeye ulaştığı dönemde böyle bir gösterinin "kamu düzeni açısından önemli riskler taşıdığı" belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı 3. yılını doldururken Filistin'e destek gösterisinin kamusal düzen gerekçe gösterilerek yasaklanması ise bazı siyasetçiler ve insan hakları kuruluşları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 74 bin 245'e, yaralı sayısının 175 bin 267'ye yükseldiği aktarılırken, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
İçişleri Bakanıİnsan HaklarıPolitikaFilistinGüncelFransaParisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Cemil Tugay’ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın’dan Atatürk’lü paylaşım Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Türkiye’nin yeni stadyumu İstanbul’da yükseliyor İşte maliyeti Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
23:07
SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
22:37
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
21:26
Brezilya’da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
21:15
Husiler, Suudi Arabistan’da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
Husiler, Suudi Arabistan'da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
20:36
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 00:12:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Paris'te 7 Ekim'deki Filistin'e destek gösterisi yasağı mahkemece askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei