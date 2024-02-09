Paris'te Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Paris'te Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları büyük ilgi gördü

Paris\'te Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları büyük ilgi gördü

Fransa'nın başkenti Paris'teki Çin kültür merkezinde, Çin Ay Yeni Yılı veya Bahar Bayramı öncesinde düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında müzik performansı sergilendi. İnsanlar, 3 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen etkinlikte müzik performansını izledi.

09.02.2024 17:10
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PARİS, 9 Şubat (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Çin kültür merkezinde Çin Ay Yeni Yılı ya da diğer bir ifadeyle Bahar Bayramı öncesinde düzenlenen kutlama sırasında sergilenen müzik performansını izleyen insanlar, 3 Şubat 2024. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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