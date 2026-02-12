Paris\'te Ebru Sanatı Tanıtılıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te sanatçıları bir araya getiren Art Capital uluslararası sanat fuarında, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in katılımıyla 15 Şubat'a kadar ebru sanatı tanıtılacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların Paris'teki buluşma durağı olan uluslararası sanat fuarı Art Capital yarın başlıyor.

Paris'teki Büyük Saray'da 15 Şubat'a kadar devam edecek fuara, Paris Yunus Emre Enstitüsü (YEE), bu yıl ilk defa ebru sanatçısı Barutçugil ile iştirak edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020'de "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen Barutçugil, fuar boyunca düzenleyeceği atölyelerle ebru sanatının inceliklerini tanıtacak.

Fuarın halka açılışından bir gün önce fuar alanında ebru sanatı atölyelerinin lansmanı da yapıldı. Lansman kapsamında, Barutçugil'in tasvir ettiği "Özgürlük", "Düşünen Adam", "İstanbul" ve "Napolyon" da dahil farklı eserleri sergilendi.

Lansmana, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatoş Özsoy, YEE Paris Müdürü Dudu Keleş, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, lansman öncesinde Barutçugil ile bir araya geldi.

"Biz de sanatçı olarak, bizden sonraki nesillere bir medeniyet kurmak zorundayız"

Barutçugil, lansmanda AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu fuara ilk defa katıldığını belirterek, "Bu uluslararası fuarda bulunmak hakikaten çok önemli." dedi.

Ebrunun kadim bir Türk sanatı olduğunu vurgulayan Barutçugil, "Sanat olması için yeni bir şey olması lazım. Yüzyıllardır yapılan bir şeyi biz tekrar ediyorsak, onun adı zanaat oluyor, sanat olmuyor." ifadelerini kullandı.

Barutçugil, ebru sanatını farklı boyutlara taşımaya çalıştığının altını çizerek, "Ebru'yu farklı yorumlarıyla, farklı sanatlarla birleştirerek böyle bir sanat fuarına gelmekten de ayrıca mutluyum. Eğer biz 'uluslararası' olmak istiyorsak, önce 'ulusal' olmak zorundayız. Yani kendi özümüzden gelen bir şeyi geliştirip, tekamül ettirip onu çağdaş yorumlarla bir eser haline getirebiliyorsak, o zaman var oluruz. Başka sanatlara, başka kültürlere, başka kadim sanatlara ilgi duyarsak, biz onların sadece taklitçisi, kopyacısı oluruz. Kendimiz olmayız." diye konuştu.

Medeniyetlerin kültür ve sanatla oluştuğunu, eski medeniyetlerin bıraktıkları sanat eserleri vasıtasıyla tanındığını kaydeden Barutçugil, "Biz de sanatçı olarak, bizden sonraki nesillere bir medeniyet kurmak zorundayız." dedi.