Paris'te eylemciler Louvre'un ana girişinde toplandı, müze ziyarete kapatıldı - Son Dakika
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Paris'te eylemciler Louvre'un ana girişinde toplandı, müze ziyarete kapatıldı

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Paris'te Louvre Müzesi, önünde düzenlenen öğrenci eylemi nedeniyle ziyarete kapandı ve müze yaşatılan rahatsızlıktan ötürü özür diledi. Fransa'da 17 Eylül'den bu yana süren lise eylemlerinde 1000'i aşkın kişi yaralandı, 6 bin 800'den fazla kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin, öğrenci eylemi nedeniyle ziyarete kapalı olduğu bildirildi.

Louvre Müzesi, sabah saatlerinde kurumun önünde yapılan eyleme ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, öğrenci eylemi nedeniyle müzenin halihazırda kapalı olduğu belirtilerek, "Yaşatılan rahatsızlıktan ötürü özür dileriz." ifadesine yer verildi.

Eyleme ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, aralarında sendika yeleği giyen kişilerin de bulunduğu eylemcilerin, müzenin güvenlik personelini aşarak piramit şeklindeki ana girişinin önünde toplandığı görülüyor.

"Elysee'yi eğitmek için daha fazla tarih öğretmeni istiyoruz" ve "365 gün kemer sıkma (politikası)" yazılı pankartlar taşıyan eylemcilerin, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ve polisi bizimle savaşıyor ancak ülkeyi abluka altına almaya kararlıyız" sloganları attığı anlar görüntülere yansıyor.

Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için 17 Eylül'den bu yana düzenlediği eylemlerde 1000'i aşkın kişi yaralandı.

Eylemler kapsamında, 6 bin 800'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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