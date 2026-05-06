Paris'te Filistin Aktivisti Alsoumi'ye Destek Eylemi

Fransa'nın başkenti Paris'te "terör örgütü propagandası" iddiasıyla yargılanan Filistinli aktivist Omar Alsoumi'ye destek için eylem düzenlendi.

Filistinli aktivist Alsoumi'nin "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla Paris Mahkemesinde yargılandığı davanın duruşmasının 7 Aralık tarihine ertelenmesine karar verildi.

Filistin bayraklarıyla Paris Mahkemesinin önünde toplanan göstericiler, Alsoumi'ye desteklerini dile getirdi.

"Siyonizm karşıtı, sömürge karşıtı" yazılı döviz taşıyan göstericiler, "Gazze'de soykırım var, susmayacağız" ve "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" sloganları attı.

"Siyasi bir dava ile karşı karşıyayız"

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, burada yaptığı konuşmada, partisi adına Alsoumi'ye desteğini ifade etmek için gösteriye katıldığını belirtti.

Portes, "Omar'a (Alsoumi) yönelik baskı, aynı şekilde bugün Fransa'da yaşananların, yani Filistin halkını destekleyen, barış ve uluslararası hukuktan bahsedenlere yönelik avın bir parçası. Bugün, siyasi bir dava ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin bir yandan Filistin Devleti'ni tanıyarak imajlarını düzeltmeye çalıştığını ancak ülkelerindeki Filistinlilere karşı "bir av" başlattığını söyleyen Portes, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim yarın inşa etmek istediğimiz Fransa'mız, savaş suçlularına karşı yaptırım kararları alan, İsrail devletine yönelik silahlarla ilgili derhal ambargo kararı alan, İsrail ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması için Avrupa düzeyinde seferber olan, İspanya'nın da birkaç haftadır yaptığı gibi daima Filistin halkının ve kendi ülkelerinde adalet ve uluslararası hukuk adına mücadele edenlerin yanında olan bir Fransa'dır."

"Filistin halkını desteklemeye yönelik kararlılığımızı durduramayacak"

Fransız aktivist ve sendikacı Anasse Kazib, konuşmasında, Fransa'da Filistin halkına destek verenlere yönelik baskının buradaki diğer baskılarla kıyaslanamayacağını vurguladı.

Kazib, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'in de Filistin halkına desteği nedeniyle baskıya uğradığına dikkati çekerek, Albanese'in banka hesaplarının dondurulduğunu hatırlattı.

Kendisi de "Ekim 2023'ten sonraki sosyal medya paylaşımları nedeniyle terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla 25 Haziran'da yargılanacak Kazib, "Olduğumuz şeyden gurur duymalıyız ve şunu bilmeliler; bu davalarda akıbet ne olursa olsun, Filistin halkını desteklemeye yönelik kararlılığımızı durduramayacak ve bize verecekleri ceza ve para cezaları, Filistin halkının yaşadıkları karşısında hiçbir şeydir." diye konuştu.

"Filistin'deki sömürge karşıtı direnişe sadık olmayı sürdüreceğiz"

Sivil toplum kuruluşu Urgence Palestine (Acil Filistin) eş kurucusu Alsoumi, Filistin'e desteği dolayısıyla baskıya maruz kalan vatandaşlara desteğini ifade ettiği konuşmasında, şunları kaydetti:

"Filistin'deki sömürge karşıtı direnişe sadık olmayı sürdüreceğiz, çünkü o bizim pusulamız. Topraklarımızın ve halkımızın tamamen özgür kalması için seferber olmayı sürdüreceğiz. Filistin'in tamamı Büyük İsrail yayılma projesi tarafından sömürgeleştirildi, işgal edildi. Ürdün Nehri'nden denize Filistin'in tamamen özgür olmasını ve bu zalim sömürge rejiminin son bulmasını istiyoruz."

Gazze'deki soykırıma katılmalarına rağmen Fransız vatandaşlığı olan binlerce İsrailli askerin cezasız kaldığını savunan Alsoumi, Fransız makamlarının izni dahilinde, buradan İsrail'e silah sevkiyatlarının devam ettiğini savundu.

Alsoumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün davam için (duruşmaya) çağrıldım. 2024'teki bir gösteride sarf ettiğim sözler nedeniyle terör propagandası gerekçesiyle yargılanıyorum." dedi.

Filistin'e destek veren binlerce kişinin yargılandığını ancak yalnızca birkaç "siyonistin" hakkında dava açıldığını anlatan Alsoumi, bu durumun aksi yönde değişmekte olduğunu savundu.

Alsoumi, "Bize saldıran İsrail destekçisi lobiye karşı koymak için tutarlı olmalı ve her zaman daha iyi organize olmalıyız." dedi.

Süreç

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının başlamasının ardından çok sayıda Filistin destekçisi aktivist, "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla Fransa'da yargılandı, ceza aldı veya hakkında soruşturma başlatıldı.

Paris'te Gazze'ye destek için çok sayıda gösteri düzenleyen Urgence Palestine eş kurucusu Alsoumi, yargılandığı davanın duruşması için bugün Paris Mahkemesine çağrılmıştı.

Alsoumi, Paris'te Kasım 2024'te bir gösteride, "Aksa Tufanı sözlerini kullandığı gerekçesiyle terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla suçlanıyor.