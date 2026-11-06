Paris'te gösteriyi izleyen 2 gazeteci için kasten şiddetten şikayetçi olunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Paris'te gösteriyi izleyen 2 gazeteci için kasten şiddetten şikayetçi olunacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Fransız avukat Chirinne Ardakani, Paris'teki gösteride cop darbeleriyle yaralanan iki gazeteci adına kolluk kuvvetleri hakkında 'kasten şiddet' gerekçesiyle şikayetçi olacağını bildirdi. RSF, 29 Eylül'den bu yana 60'tan fazla gazetecinin işini yapmasına mani olunduğunu bildirdi.

Fransa'daki gösterilerde polis şiddetine maruz kaldıklarını savunan göstericiler, siyasetçiler ve gazeteciler şikayetçi olacak.

Fransız avukat Chirinne Ardakani, yaptığı yazılı açıklamada gazeteci müvekkilleri Celine Martelet ve Cerises Sudry-le Du'nun dün başkent Paris'te düzenlenen gösteriyi takip etmeye gittiğini ancak kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldıklarını aktardı.

Martelet ve Du'nun cop darbeleri aldığını ifade eden Ardakani, Martelet'nin üzerinde basın yazılı bir kolluk ve Du'nun ise aynı yazının olduğu bir kask ve çanta taktığını kaydetti.

Ardakani, aldıkları darbeler sonucu iki gazetecinin de ciddi şekilde yaralandığını vurguladı.

Söz konusu olaylarda müvekkillerine karşı orantısız güç kullanıldığı değerlendirmesinde bulunan Ardakani, 2 gazeteci adına ilgili kolluk kuvvetleri hakkında "kasten şiddet" gerekçesiyle şikayetçi olacağını bildirdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den (RSF) yapılan açıklamada da Fransa'da dün Politis dergisinde çalışan bir gazetecinin kafasına cop darbesi aldığı bildirildi.

Açıklamada, Fransa'daki gösterilerin başından bu yana polislerin gazetecilere yönelik tekrarlanan şiddeti kınanırken, bu ülkede 29 Eylül'den bu yana 60'tan fazla gazetecinin gösterileri takip ederken işlerini yapmasına mani olunduğu kaydedildi.

Martelet, Politis dergisi için, Du ise bağımsız foto muhabiri olarak çalışıyor.

İçişleri Bakanı hakkında şikayette bulunulacak

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'da son haftalarda düzenlenen gösterilerde yaralanan 18 göstericiyi temsil eden avukatlar, polisin kullandığı sakatlayıcı mühimmatlarla ilgili Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez hakkında Cumhuriyet Adalet Mahkemesine (CJR) başvuracaklarını bildirdi.

Lyon kentinde belediye meclisinde çoğunluğu oluşturan siyasetçiler, kentte dün hayat pahalılığına karşı düzenlenen gösteride polisi göstericilere, siyasetçilere ve sendika üyelerine şiddet uygulamakla suçladı.

Söz konusu siyasetçilerden yapılan yazılı açıklamada, dünkü gösteride yaşanan polis şiddetinin kabul edilemez olduğu belirtilirken, gösteride yaralananların olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu şiddet olaylarının kamu düzenini sağlamak için kullanılan yöntemlerin uygun olmadığını gözler önüne serdiği vurgulanırken, gösteri hakkının garanti altına alınması istendi.

Birçok siyasetçi, gösteride yaşanan bu olaylar hakkında ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Lyon'daki dünkü gösteride kolluk kuvvetlerinin, yaralı bir göstericiyi korumaya çalışan bir kadını yere sert bir şekilde fırlattığı anlar kamera görüntülerine yansımıştı.

Fransa'da eylemler devam ediyor

Fransa'da lise öğrencileri, daha iyi eğitim koşulları talebiyle 17 Eylül'den bu yana eylemler düzenlerken, Sarı Yelekliler hayat pahalılığına karşı 17 Ekim'den itibaren sokağa indi.

İşçi sendikalarının çağrısıyla, hayat pahalılığına karşı ülke genelinde öğrencilerin ve Sarı Yelekliler'in de katılımıyla dün de gösteriler düzenlendi.

Resmi verilere göre yaklaşık 600 bin, sendikalara göre ise 1,6 milyon kişinin dün katıldığı gösteriler, 17 Ekim'den bu yana hayat pahalılığına karşı düzenlenen en kalabalık gösteriler olarak kayıtlara geçti.

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre dünkü gösterilerde 642 kişi gözaltına alınırken, 112 kolluk kuvveti mensubu yaralandı.

Kaynak: AA
FransızGüncelEylülParisDünyaManiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
19:46
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
19:06
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
18:58
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
17:45
Yeni detaylar ortaya çıkıyor 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 21:07:34. #7.12#
SON DAKİKA: Paris'te gösteriyi izleyen 2 gazeteci için kasten şiddetten şikayetçi olunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android