Paris'te Irkçılığa Karşı Yürüyüş - Son Dakika
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Paris'te Irkçılığa Karşı Yürüyüş

21.06.2026 17:40
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Paris'te ırkçılığa karşı düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi bir araya geldi, aşırı sağa karşı tepkiler dile getirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te ırkçılık ve her türlü ayrımcılığa karşı yürüyüş düzenlendi.

Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine Belediye Başkanı Bally Bagayoko'nun çağrısıyla, binlerce kişi yerel saatle 14.00'te Paris'te Barbes metro durağı yakınlarında toplandı.

Göstericiler, aşırı sıcaklar nedeniyle Paris'te kırmızı alarm verilmesine rağmen ırkçılığa ve her türlü ayrımcılığa karşı tarihi Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde "Bir çocuk ırkçı doğmaz, ırkçı olmayı öğrenir" yazılı dövizlerin yanı sıra Fransa ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, faşizm karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, ülkede yükselişte olan aşırı sağa karşı tepkilerini de dile getirdi. Bazı göstericiler sıcak havalarla mücadele etmek için yürüyüşe şemsiye, yelpaze ve kafalarında havluyla katıldı.

Yürüyüşe katılanlar arasında Bagayoko, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekilleri Aymeric Caron ve Ersilia Soudais'in yanı sıra ülkedeki polis şiddetine karşı mücadelenin sembol isimlerden Assa Traore de yer aldı.

LFI partisi ayrıca, Müzik Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yerel saatle 18.00'de başlayacak ırkçılığa karşı konser düzenleyecek.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te Irkçılığa Karşı Yürüyüş - Son Dakika

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