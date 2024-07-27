Paris'te Olimpiyat Oyunları nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşandı - Son Dakika
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Paris'te Olimpiyat Oyunları nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşandı

Fransa'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları kapsamında Paris'te bazı metro seferlerinde aksamalar meydana geldi. Paris'in 8. metro hattında güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Ayrıca Paris 13. metro hattında da ciddi bir yolcu kazası nedeniyle seferler durdu. Turist sayısının 16 milyona ulaşması beklenen başkentte, yolcular en yakın metro durağına yürüyerek ulaşmak zorunda kaldı.

27.07.2024 20:13
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Fransa'da çok sayıda turistin Olimpiyat Oyunları kapsamında bulunduğu Paris'te bazı metro seferlerinde aksamalar yaşandı.

Ülkenin 7 yıldır hazırlandığı Olimpiyat Oyunları'nın startı dün Sen Nehri'nde yapılan açılış töreniyle verildi.

Olimpiyatlar süresince turist sayısının 16 milyona ulaşması beklenen başkent Paris'te bazı metro seferlerinde aksamalar oldu.

Paris'in 8. metro hattının X hesabından yapılan açıklamaya göre, bu hattın geçtiği Opera durağında güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Güvenlik güçlerinin hangi gerekçeyle müdahalede bulunduğu belirtilmedi.

Söz konusu hat, Olimpiyat Oyunları müsabakalarına gitmek isteyen çok sayıda ziyaretçi ve turist tarafından kullanılıyor.

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nun haberine göre, Paris ve banliyösü Saint-Denis arası ulaşımı sağlayan Paris 13. metro hattındaki seferler, ciddi bir yolcu kazası nedeniyle yerel saat ile 12.52 ve 14.30 arası durdu.

Tünellerde 6 metro aracı sıkışıp kalırken, bunlardan 3'ünün içindeki yolcular araçlardan indi.

Metro hatları üzerinde yürüyen yolcular en yakın metro durağına ulaştı.

Kaynak: AA

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