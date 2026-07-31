Paris'te Sağlık Bakanlığı'na Bıçaklı Saldırı
Bıçaklı bir zanlı, Paris'teki Sağlık Bakanlığı'ndan bilgisayar ekipmanları çaldı, yakalandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te, Sağlık Bakanlığı binasına giren bıçaklı bir zanlı çok sayıda bilgisayar ekipmanını çalarak kaçtı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Paris'in 7. bölgesinde bulunan Sağlık Bakanlığı binasında, sabah saatlerinde bıçaklı kişinin binanın koridorlarında dolaştığının fark edilmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.
Normal koşullarda kapalı olan ancak olay anında açık bulunan acil çıkış kapısından girdiği tespit edilen şüpheli, binanın birinci katına çıkarak odalardaki bilgisayar ekipmanlarını toplamaya başladı.
Güvenlik güçlerinin duruma müdahale etmesi üzerine, elinde ekipmanların bulunduğu çantalarla olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.
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