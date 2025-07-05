Paris\'te Seine Nehri\'nde Yüzme İzni

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar, yaklaşık bir asrın ardından Seine Nehri'nde yüzdü.

Paris'te geçen yıl 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nın ardından kent sakinlerinin de Seine Nehri'nde yüzmesinin önü açıldı.

Yaklaşık bir asırdan sonra kent sakinleri bu sabah Seine Nehri üzerinde belirlenen 3 ayrı noktadan suya girdi.

Eyfel Kulesi'ne yakın bir alanın da bulunduğu bu 3 noktada, her gün suyun kalitesinin yüzmeye elverişli olup olmadığı denetlenecek.

Seine Nehri'nde belirlenen noktalarda 600 kişi 31 Ağustos'a kadar yüzebilecek.

Kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle Seine Nehri'nde 1923'ten bu yana yüzmek yasaktı.

Seine Nehri, geçen yıl Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları sırasında maraton yüzme gibi yarışmalara ev sahipliği yapmıştı. Ancak Olimpiyatlar sırasında nehirdeki yüzme antrenmanları, kirlilik nedeniyle defalarca iptal edilmişti.

Seine Nehri'nin su kalitesinin dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları ağırlayabilecek standartlara ulaşması için 2015'ten bu yana 1,4 milyar avro maliyetle temizlik çalışması yürütülmüştü.

Nehir üzerindeki 260 geminin kirli sularını nehre boşaltmasının önüne geçmek amacıyla hazırlanan yasa da 2018'de yürürlüğe girmişti.

Seine Nehri'nde yüzebilmek için akıntının şiddetli olmadığı ve güneş ışınlarının yoğun olduğu yaz dönemi öne çıkarken, şiddetli yağmur gibi hava koşulları suyun kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.