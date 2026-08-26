Paris'te park halindeki TIR'da 58 göçmen bulundu - Son Dakika
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Paris'te park halindeki TIR'da 58 göçmen bulundu

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Paris'in 18. bölgesinde park halindeki bir TIR'da 58 göçmen bulundu. İltica başvurusu olanlar serbest bırakılırken, 26 düzensiz göçmen idari gözetim merkezine götürüldü. TIR'ın Seine-et-Marne merkezli bir firmaya ait olduğu belirlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te park halindeki bir tırda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 58 göçmenin bulunduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'in 18. bölgesinde gece şoförsüz ve park halindeki bir tırda 58 göçmen bulundu.

Bir polis kaynağına göre, iltica talebinde bulunduklarına dair evrakları olan kadın ve çocuk göçmenler serbest bırakıldı.

Ülkede ikamet izni olmayan 26 düzensiz göçmen ise idari gözetim merkezine götürülmek üzere güvenlik güçlerine teslim edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu tırın merkezi Fransa'nın Seine-et-Marne ilinde bulunan bir firmaya ait olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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