Paris'te Yılan Yılı Pul Tanıtımı

PARİS, 19 Ocak (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen tanıtım töreninde sergilenen Yılan Yılı hatıra pulları, 18 Ocak 2025.
Fransa Posta İdaresi La Poste, 29 Ocak 2025'te başlayacak Çin Yeni Yılı'nı (Yılan Yılı) kutlamak üzere cumartesi günü iki pul bastı. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)
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