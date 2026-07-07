Park Yeri Tartışması Bıçaklı Saldırıyla Sona Erdi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan tartışmada bir kişinin bıçakla araç sahibine saldırdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Subaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen kişi, evinin önüne otomobilini park eden sürücüye tepki gösterip, aracı çekmesini istedi. Sürücünün, 'Burası kaldırım' diyerek karşılık vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada ev sahibi, bıçakla otomobile ve sürücüye saldırdı. Çevredekiler araya girip tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası şüpheli, evinin penceresinden içeri girdi. Şüphelinin bıçakla saldırdığı anlar, mahalledekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.