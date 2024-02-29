Parkta Bulunan Cüzdan Polis Aracılığıyla Sahibine Ulaştırıldı - Son Dakika
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Parkta Bulunan Cüzdan Polis Aracılığıyla Sahibine Ulaştırıldı

Parkta Bulunan Cüzdan Polis Aracılığıyla Sahibine Ulaştırıldı

Adapazarı ilçesinde bir kişi, parkta bulduğu para dolu cüzdanı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı. Salih Sak, Şemsiyeli Park'ta dinlenirken yerde bulduğu cüzdanı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. Cüzdanın sahibi Hüseyin Sevinç, cüzdanını geri alarak Sak'a teşekkür etti. Sak, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek memnuniyetini dile getirdi.

29.02.2024 11:45
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, parkta bulduğu para dolu cüzdanı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Şemsiyeli Park'ta dinlenmek için bankta oturan Salih Sak, bu sırada yerde içinde 2 bin 200 lira ve 300 dolar bulunan cüzdan buldu.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giden Sak, cüzdanın sahibinin bulunmasını istedi.

Polis ekiplerinin ulaştığı Hüseyin Sevinç, daha sonra merkeze gelerek cüzdanını Sak'tan teslim aldı.

Sak, AA muhabirine, her vatandaşın yapması gerekeni yaptığını belirterek, "Cüzdanı sahibine teslim edip vatandaşlık görevimi yerine getirdiğim için memnunum." ifadesini kullandı.

Cüzdanını parkta ararken ekiplerin kısa sürede kendisini aradığını anlatan Sevinç de "Gittiğim yerlere baktım. 'Haram yemedik ama inşallah yerine gelir.' dedim. Çoluk çocuğumuzun nafakası. 13 bin liraya yakın para vardı. Parayı saymadım, çok da önemli değil. Geldi ya Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sakarya, İnsan Hakları, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Parkta Bulunan Cüzdan Polis Aracılığıyla Sahibine Ulaştırıldı - Son Dakika
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